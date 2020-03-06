رقم خيالي لثمن خاتم ياسمين صبري

2020/03/06 | 04:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أحدثت الممثلة المصرية ياسمين صبري ضجة بين رواد مواقع التواصل بسبب خاتم الألماس الذي ظهر في إصبع يدها اليمين.فما سرّ هذا الخاتم الذي تعمَّدت ياسمين إظهاره في أكثر من مناسبة، وهل من حكاية جميلة خلفه قد تُكشَف تفاصيلها في المرحلة المقبلة؟ الخاتم من الألماس النقي، وهو تصميم خاص 5.8 قيراط، وبسعر لا […]

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