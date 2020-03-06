إصابة نائب بالبرلمان الفرنسي بكورونا

2020/03/06 | 04:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعلن رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية ليل الخميس عن إصابة نائب في البرلمان الفرنسي بفيروس كورونا بالإضافة لموظف في الجمعية الوطنية.وبحسب وسائل إعلام محلية قال رئيس الجمعية الوطنية في بيان رسمي إن الفحوصات الطبية أظهرت أن نائبا في البرلمان عن حزب “الجمهوريون” يحمل فيروس كورونا بالإضافة لموظف يعمل داخل الجمعية الوطنية فيما زال موظف […]

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