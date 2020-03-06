الحزب الشيوعي العراقي - نحو التحرك العاجل لإنقاذ شعبنا ووطننا

2020/03/06 | 07:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحزب_الشيوعي_العراقي بيان اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي : نحو التحرك العاجل لإنقاذ شعبنا ووطنناتشهد الاوضاع في بلادنا بمرور الايام والاسابيع مزيدا من التعقيد والتشابك والتدهور، وتستفحل الازمة العامة بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فيما تطحن البلاد ازمة بنيوية مفتوحة على الاحتمالات كافة، بما فيها الاسوأ.وبجانب هذا تتكاثر المشاكل مستعصية الحل في إطار منظومة الحكم الفاشلة، القائمة على منهج الم......

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