كارل ماركس - رأس المال: الفصل الثامن (40) - سابعاً – النضال في سبيل يوم عمل اعتيادي. انعكاس قوانين المصانع الإنكليزية على البلدان الأخرى

2020/03/06 | 07:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كارل_ماركس سابعاً – النضال في سبيل يوم عمل اعتيادي.انعكاس قوانين المصانع الإنكليزية على البلدان الأخرىيتذكر القارئ أن إنتاج فائض القيمة، أو انتزاع العمل الفائض، هو غاية الإنتاج الرأسمالي ومضمونه الخاصان، وذلك بمعزل عن أي تغييرات في نمط الإنتاج قد تنجم عن إخضاع العمل لراس المال.ويتذكر القارئ أن حدود البحث التي مضينا إليها حتى الآن تقتصر على أن العامل المستقل، العامل المؤهل قانونياً للتصرف بحرية،......

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