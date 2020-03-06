سيما شاخسارى - ثورة من؟ تأملّات في الانتفاضة الإيرانية

2020/03/06 | 07:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سيما_شاخسارى سيما شاخسارى، مينو معلمملک ی-;-بقی-;- مع الکفر و لا ی-;-بقی-;- مع الظلمگفتی-;- که ی-;-ک دی-;-ارهرگز به ظلم و جورنمی-;- ماند بر پا و استوار"وحدت" – أغنية ثورية إيرانية منذ تشرين الأول/أوكتوبر 2019، انطلقت موجة من الاحتجاجات الشعبية شملت مناطق مختلفة في العالم، منها لبنان وتشيلي والعراق وإيران وغيرها.تكشف هذه الاحتجاجات فشل سياسات الني......

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