هذه توصيات خلية الازمة في النجف الاشرف بشأن كورونا

2020/03/06 | 08:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت خلية الازمة الصحية في محافظة النجف الاشرف بالعراق، الجمعة، توصيات جديدة للوقاية من فايروس كورونا....

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