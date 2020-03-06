شاهد: مقتل ممثلة أمريكية برصاص الشرطة في كاليفورنيا

2020/03/06 | 08:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أظهر مقطع فيديو، لحظة إطلاق الشرطة الأمريكية، النار على الممثلة السابقة فانيسا ماركيز بعد أن وجهت سلاحها لأفراد من الشرطة في منزلها.مسدس لعبة ورفضت ماركيز، الخضوع للفحص الطبي، وسحبت مسدس لعبة قبل أن يطلق شرطي 12 طلقة عليها، لتلقى مصرعها في الحال.ويعود الحادث إلى 30 أغسطس 2019، عندما وصلت […]

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