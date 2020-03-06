"كورونا" يرجئ معرض اربيل الدولي للكتاب

2020/03/06 | 08:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت ادارة معرض اربيل الدولي للكتاب، عن تأجيل الدورة الـ 15 الى اشعار اخر، وذلك كاجراء احترازي لعدم تفشي فيروس كورونا.وبحسب بيان لادارة المعرض انه تقرر تأجيل الدورة الـ 15 لمعرض اربيل الدولي للكتاب الى اشعار اخر، ضمن جهود مكافحة تفشي مرض كورونا في اقليم كوردستان.واكد ان فعاليات المعرض تم تأجيلها الى اشعار آخر.

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