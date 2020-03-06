السعودية تعيد فتح

2020/03/06 | 08:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت قناة ”الإخبارية“ الرسمية السعودية، يوم الجمعة، بأن المملكة أعادت فتح المسجد الحرام في مدينة مكة، والمسجد النبوي في المدينة المنورة، بعد إغلاقهما لتعقيمهما بهدف وقف تفشي فيروس كورونا المستجد.وأبلغت السعودية عن رصد خمس حالات إصابة.وقال عبدالرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إن ”الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية بشأن تعقيم الحرمين الشريفين لمنع انتشار العدوى إجراءات مباركة".وكانت السلطات السعودية اتخذت إجراءات جديدة وصفت بالاستثنائية، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، تضمنت إغلاق صحن المطاف حول الكعبة المشرفة، وماء زمزم، والروضة الشريفة بالمسجد النبوي.

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