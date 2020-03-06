وئام شوقي حسن - ثورتان في ثورة | السودان

2020/03/06 | 08:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #وئام_شوقي_حسن "كيف لي أن أطالب بإسقاط نظام سياسي وأنا أعاني من نظام قمعي أكثر داخل منزلي؟" هذا ما وصفت به صديقتي ثورة النساء السودانيات وهي تسترجع ذاكرة المواكب، كيف أنها وصديقاتها كنّ يواجهن نظام الأسرة قبل نظام البشير.وأضافت: "كان يجب ان أكسر هذه السلطة".إن النظام الذكوري للمجتمع وتأثيره على نظام الأسرة له علاقة وطيدة بآثار القمع السياسي.وقد ظهر هذا جليا في تذمر النساء من عملية التفاوض السيا......

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