2020/03/06 | 08:42 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انجاز 6 خزانات من اصل ثمانية في مستودع الفاو النفطي لزيادة السعة التخزينية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/06 | 08:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انجاز 6 خزانات من اصل ثمانية في مستودع الفاو النفطي لزيادة السعة التخزينية) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انجاز 6 خزانات من اصل ثمانية في مستودع الفاو النفطي لزيادة السعة التخزينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).