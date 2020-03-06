تسجيل 196 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

2020/03/06 | 08:47 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 6284 إصابة، بزيادة 196 حالة منذ مساء الخميس.

وقالت المراكز الكورية للأمراض والسيطرة والوقاية، إنه تم الإبلاغ عن سبع وفيات أخرى بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي إلى 42 حالة وفاة، بحسب وكالة "رويترز".

وفي السياق، أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم، بعد تسجيل 2241 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية و83 حالة وفاة، من بينهم 31 حالة وفاة في الصين.

وأشارت المنظمة إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم بلغ 95 ألفا و333 حالة، من بينهم 80 ألفا و565 حالة في الصين.

وأضافت أن عدد الوفيات بالصين بلغت 3015 حالة، وخارجها تم تسجيل 267 حالة وفاة.

وعطلت عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة واتخاذ إجراءات احترازية طارئة.

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