كورونا يرجئ معرض اربيل الدولي للكتاب

2020/03/06 | 08:47 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت ادارة معرض اربيل الدولي للكتاب، اليوم الجمعة، عن تأجيل الدورة الـ15 الى اشعار اخر، وذلك كإجراء احترازي لعدم تفشي فيروس كورونا.

وقالت إدارة المعرض في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه "تقرر تأجيل الدورة الـ15 لمعرض اربيل الدولي للكتاب الى اشعار اخر، ضمن جهود مكافحة تفشي مرض كورونا في اقليم كردستان".

واكدت ان "فعاليات المعرض تم تأجيلها الى اشعار آخر".

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