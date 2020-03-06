النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين - من زلزال 2004 إلى زلزال 2016 : حركة الفلاحين بالحسيمة من الاحتجاج إلى التنظيم النقابي الفلاحي

2020/03/06 | 09:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #النقابة_الوطنية_للفلاحين_الصغار_والمهنيين_الغابويين في لقاء أيت بوعياش في 08 غشت 2008 الذي نظمته جمعية فوس كفوس بالقاعة العمومية بتأطير من المناضل الحسين امال تمت مناقشة هذا الوضع المزري للفلاحين بالريف، مما استوجب تسطير تصور عام للعمل النقابي الفلاحي بالريف وتشكيل لجة نقابية فلاحية من مناضلين مرتبطين بالفلاحين بتماسينت، أيت بوعياش، تركًست، إساكًن وكتامة، وشاركت اللجنة في أشغال المؤتمر التأسيس للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين في ......

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