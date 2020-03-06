2020/03/06 | 09:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت كتلة صادقون، اليوم الجمعة، عن موقفها إزاء المفاوضات السياسية لاختيار مرشح رئاسة الحكومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صادقون: الشيخ الخزعلي رسم مساراً في مفاوضات مرشح رئاسة الحكومة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صادقون: الشيخ الخزعلي رسم مساراً في مفاوضات مرشح رئاسة الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).