الهيتي يفتتح مشروع إعادة التأهيل لجسر وادي المر بنينوى

2020/03/06 | 09:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح رئيس صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية مصطفى الهيتي مشروع إعادة تأهيل وصيانة جسر وادي المر في محافظة نينوى بحضور المحافظ نجم الجبوري.

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