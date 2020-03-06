2020/03/06 | 09:08 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية: لم نحدد بعد المناهج التي ستدخل ضمن الامتحانات النهائية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/06 | 09:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية: لم نحدد بعد المناهج التي ستدخل ضمن الامتحانات النهائية) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية: لم نحدد بعد المناهج التي ستدخل ضمن الامتحانات النهائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).