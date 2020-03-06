2020/03/06 | 09:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور.. البرلمان العراقي يواجه كورونا بحملة تعفير هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/06 | 09:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. البرلمان العراقي يواجه كورونا بحملة تعفير) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. البرلمان العراقي يواجه كورونا بحملة تعفير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).