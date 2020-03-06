تغيير طفيف بسعر الليرة التركية عقب اتفاق بوتين وأردوغان

2020/03/06 | 10:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تراجعت الليرة التركية تراجعا طفيفا أمام الدولار اليوم الجمعة، بعد بدء سريان وقف إطلاق نار اتفقت عليه تركيا وروسيا لمنطقة إدلب في شمال غرب سوريا.وسجلت الليرة 6.1155 مقابل العملة الأمريكية في الساعة 05:39 بتوقيت غرينتش، مقارنة مع إغلاق أمس الخميس البالغ 6.1080.وجرى التوصل إلى اتفاق وقف النار في موسكو عقب محادثات بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين؛ لاحتواء صراع شرد نحو مليون شخص على مدى ثلاثة أشهر.

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