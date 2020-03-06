الصحة الفرنسية تعلن عن 7 وفيات بكورونا وارتفاع عدد المصابين إلى 423 حالة

2020/03/06 | 10:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا، إلى 423 حالة، وارتفاع حصيلة الوفيات لـ 7 حالات.وكانت السلطات الفرنسية أعلنت، في وقت سابق من اليوم، وفاة حالتين أخريين على صلة بانتشار فيروس كورونا في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات بالمرض الجديد إلى 6 حالات وفاة.وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، استعداد باريس للتنسيق […]

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