2020/03/06 | 10:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اكدت وزارة التربية، اليوم الجمعة، التزامها بقرارات بخلية الازمة فيما يتعلق بدوام الطلبة والتلاميذ، مؤكدة ان تحديد المناهج التي ستدخل في الامتحانات النهائية امر سابق لاوانه وسيتم اتخاذ قرار بشأنها في وقتها.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق، ان “وزارة التربية اوصت التلاميذ والطلبة بضرورة الدراسة عبر الوسائل الالكترونية المتاحة ومتابعة القناة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية: لم يحن الوقت لتحديد طبيعة المناهج التي ستدخل ضمن الامتحانات النهائية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية: لم يحن الوقت لتحديد طبيعة المناهج التي ستدخل ضمن الامتحانات النهائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).