الأسد: أردوغان يقاتل في سوريا إلى جانب الإرهابيين

2020/03/06 | 10:20 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اتهم الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الجمعة، نظيره التركي رجب طيب أردوغان بأنه يقاتل في سوريا إلى جانب الإرهابيين انطلاقا من ايديولوجيته الإخوانية.

وذكر الرئيس السوري في مقابلة مع قناة "روسيا 24" الروسية، أن أردوغان غير قادر على أن يشرح للشعب التركي لماذا يرسل جنوده إلى سوريا ويقتلون فيها، موضحا أنه لا يوجد عداء بين الشعبين السوري والتركي، وأن العلاقات ستعود إلى طبيعتها بعد أن يتخلى أردوغان عن دعم الإرهاب.

وأشار الأسد خلال المقابلة إلى أنه من الناحية العسكرية، فإن الأولوية لسوريا هي إدلب، لذلك فإن أردوغان يزج بكل قوته فيها، حسبما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا".

وفيما يتعلق بالعلاقة بين سوريا وروسيا، أكد الأسد على أن "العلاقة بين البلدين عمرها أكثر من ستة عقود من الزمن وهي علاقة شراكة وخاصة بعد الحرب أصبحت أقوى"، مبينا أن وجود القاعدة العسكرية الروسية في سوريا ليس الهدف منه فقط محاربة الإرهاب وإنما إيجاد توازن دولي، سياسي وعسكري

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