للأثرياء فقط.. غالاكسي مرصع بالذهب والأحجار الكريمة

2020/03/06 | 10:20 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشفت شركة "كافيار" الروسية المتخصصة في توفير نسخ فاخرة من الهواتف الذكية، عن مجموعة جديدة من هاتف سامسونغ "غالاكسي إس 20 إلترا"، مزينة بالذهب.

وأطلقت "كافيار" على التشكيلة اسم "مجموعة الثروة"، وتضم 5 خيارات بأسعار تبدأ من 5660 دولار أمريكي، وصولا الى 40 ألفاً و210 دولارات، وفق ما ذكر موقع "AIT NEWS" المتخصص بالأخبار التقنية.

واستوحيت المجموعة من ألعاب الورق، وضمت "الجوكر المذهب" و"قص البستوني" و"قص الديناري" و"قص الكبة" و"قص السباتي".

وتتميز النسخة بأنها مرصعة بالذهب والأحجار الكريمة، طبقا للإصدار الذي يختاره المستخدم.

كذلك أطلقت الشركة الروسية خيارات أخرى مغطاة بجلد الثعبان، وخيارا مغطى بالتيتانيوم، وآخر مغطى بجلد التمساح مع الذهب.

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