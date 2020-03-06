الصحة العالمية: فيروس كورونا يمكن احتواؤه بجهد منسق

2020/03/06 | 10:20 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة قالت منظمة الصحة العالمية إن فيروس كوفيد-19 الذي ينتشر حول العالم انطلاقا من الصين يمكن احتواؤه والسيطرة عليه لكن لن يحدث ذلك سوى باستجابة منسقة من حكومات العالم.وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في إفادة في مقر المنظمة في جنيف ”ندعو كل دولة إلى التحرك بسرعة ولما يتناسب مع الموقف وبعزم واضح“.وعبر تيدروس عن قلقه من أن ”بعض الدول لم تأخد الأمر على محمل الجد بما يكفي أو قررت أنه ليس هناك ما يمكن فعله“.وأضاف ”هذا ليس وقت الاستسلام.هذا ليس وقت الأعذار.هذا وقت بذل كل ما هو ممكن“.

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