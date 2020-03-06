التعليم تنتظر قرار

2020/03/06 | 10:20 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عدم صدور قرار لغاية الآن بشأن تمديد تعطيل دوام الطلبة في الجامعات من عدمه ، مشيرة الى انها تنتظر قرار خلية الازمة المشكلة بشأن فيروس كورونا .وقال مدير قسم العلاقات العامة والاعلام للوزارة عدنان العربي إن" الوزراة تنفذ القرار الصادر من خلية الأزمة التي هي جزء منها ولا يمكن ان تتخذ الوزارة قراراً بمفردها " ، مبينا ان " الوزارة وجهت جميع ملاكاتها التعليمية والتدريسية في الجامعات كافة الى التواصل مع طلبتهم عبر وسائل متعددة ومتاحة ، منها مواقع التواصل الاجتماعي ونظام التعليم الالكتروني لتوفير فرص تعليمية بديلة ، وقد باشرت الجامعات والكليات بتطبيق ذلك.

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