إيران تغلق محافظة كاملة بسبب تفشي كورونا (فيديو)

2020/03/06 | 10:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق أعلنت السلطات السلطات الإيرانية، فجر الجمعة، إغلاق مداخل ومخارج محافظة مازندران شمالي البلاد، بعد اوامر صارمة من محافظها في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.خطوة الاغلاق جاءت بعد نقل مئات إلى المستشفى، بعد تسجيل وفاة 15 شخصًا على الأقل في مازندران.وذكرت مصادر محلية أن أفراد الشرطة والقوات العسكرية يتمركزون حاليًا […]

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