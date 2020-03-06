بدءاً من اليوم الجمعة.. كربلاء تمنع دخول المواطنين إلى المحافظة

2020/03/06 | 10:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء قرر محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، منع دخول المواطنين الى المحافظة لمدة أسبوع ابتداء من اليوم الجمعة، من اجل تلافي فيروس كورونا.وذكر الخطابي في بيان تلقته “العهد نيوز”، “نقدم اعتذارنا من المواطنين من محافظات العراق كافة بعدم السماح لدخول محافظة كربلاء المقدسة ابتداءا من الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة المصادف […]

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