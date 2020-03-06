بوتين يكشف سر صنع أحدث أنواع السلاح الروسي

2020/03/06 | 10:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سر صنع أحد أحدث أنواع السلاح الروسي.وبحسب وكالة “سبوتنيك “، كشف الرئيس بوتين هذا السر حين قال في رد له على سؤال صحفي إن منظومة صواريخ “إسكندر” صنعها فريق من خريجي أحد المعاهد.وأشار بوتين إلى أن هؤلاء جاؤوا من المعهد وصنعوا “إسكندر” بعد بضعة أعوام.ونوه بوتين إلى […]

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