2020/03/06 | 10:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدير صحة ميسان : لاوجود لاية حالة جديدة في ميسان و عدم ثبوت اية اصابة للخمسة المشتبه بهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/06 | 10:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدير صحة ميسان : لاوجود لاية حالة جديدة في ميسان و عدم ثبوت اية اصابة للخمسة المشتبه بهم) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدير صحة ميسان : لاوجود لاية حالة جديدة في ميسان و عدم ثبوت اية اصابة للخمسة المشتبه بهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).