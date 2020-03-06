محلل سياسي يحذر من مؤامرة أميركية ضد العراق في مجلس الامن

2020/03/06 | 10:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد حذر المحلل السياسي سعد الكعبي، اليوم الجمعة، من مؤامرة أميركية تحاك ضد العراق داخل أروقة مجلس الامن، لافتا الى ان الأمم المتحدة قد تضع العراق تحت طائلة البند السابع إضافة الى انها قد تقرر نشر مايسمى بقوات حفظ السلام بحجة انفلات الوضع في العراق.وقال الكعبي، ان “ممثلة الأمم المتحدة لدى العراق […]

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