توقيف امرأة عمرها 100 عام بطلب منها في أحد دور العجزة الأمريكية

2020/03/06 | 10:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بعد بلوغها سن المئة، تمنت أميركية بهذه المناسبة أن يتم توقفها الشرطة لتختبر الشعور المرافق لذلك ...





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