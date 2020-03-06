بنك عراقي يوزع بطاقات الماستر كارد على منتسبي نجدة بغداد

2020/03/06 | 10:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، توزيع بطاقات (الماستر كارد) الدولية على منتسبي مديرية النجدة العامة والقواطع التابعة لها في بغداد....

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