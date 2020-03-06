خبير سياسي: الدورة النيابية الحالية تشهد خللاً بنيوياً يسمح للكرد والسنة باستغلال الوضع

2020/03/06 | 10:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد رأى الباحث في الشأن السياسي محمد العكيلي، اليوم الجمعة، أن الدورة النيابية الحالية تشهد خللاً بنيوياً يسمح للكرد والسنة باستغلال الوضع بسبب عدم وجود كتلة اكبر رسميا.وقال العكيلي في حديث لـ”العهد” الفضائية، إن “المشكلة الحقيقية في الوضع الحالي ليست بالاتفاق السياسي للكتل السياسية لتتفق على رئيس وزراء من أجل تشكيل الحكومة، […]

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