تركيا: الاتفاق مع روسيا لا يقضي بتغيير موقفنا إزاء قضية اللاجئين

2020/03/06 | 10:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الرئاسة التركية أن الاتفاق المبرم أمس بين أنقرة وموسكو بشأن إدلب السورية لا يقضي بتراجع تركيا عن قرارها فتح الحدود أمام المهاجرين الراغبين في التوجه إلى الاتحاد الأوروبي.وبحسب وكالة “الأناضول” أكد مصدر في الرئاسة التركية، أن اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب الذي تم التوصل إليه أمس الخميس في قمة الرئيسين الروسي فلاديمير […]

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