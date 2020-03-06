2020/03/06 | 10:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت شركة ابل، عن أفضل الصور التي تلتقطها باستخدام الوضع الليلي الخاص بـ iPhone، حيث تتيح الميزة التقاط صور مذهلة في الظلام دون استخدام الفلاش عن طريق الحصول على الذكاء الاصطناعي تلقائيًا، وهي متاحة فقط على أحدث طرازات ايفون.تم اختيار ستة صور فائزة تمثل منافسين فائزين يمثلون روسيا والهند وإسبانيا والصين، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أبل تكشف عن ميزة جديدة وتعلن عن “أفضل اللقطات بواسطة أيفون في العالم” (صور)) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أبل تكشف عن ميزة جديدة وتعلن عن “أفضل اللقطات بواسطة أيفون في العالم” (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).