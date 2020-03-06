بكين تسجل 4 إصابات جديدة بكورونا

2020/03/06 | 10:51 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت لجنة الصحة في العاصمة الصينية بكين، في بيان اليوم الجمعة، إن المدينة رصدت أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا، كلها قادمة من إيطاليا، وبهذا يصل العدد الإجمالي للإصابات في المدينة إلى 422.

وينتشر الفيروس الآن في جميع أنحاء العالم بوتيرة أسرع مقارنة مع الصين، بحسب وكالة "رويترز".

وأعلنت السلطات الصينية اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا الجديد داخل البلاد إلى 3042 شخصا، والإصابات المؤكدة إلى 80 ألفا و552 اصابة وشفاء 53 الفا و700 بعد معالجتهم.

وأشارت إلى أنه تم اكتشاف 143 اصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ووفاة 30 شخصا، من بينهم 29 حالة في إقليم هوبي بؤرة الوباء وحالة واحدة في مدينة ووهان، وشفاء 1681 حالة بعد خضوعهم للعلاج.

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