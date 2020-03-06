الزهيري: تأثير شخصيات معروفة على رئيس جامعة ديالى اربك الواقع العلمي والاداري

2020/03/06 | 10:51 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

انتقد النائب عن تحالف الفتح، حسين جاسم الزهيري، اليوم الجمعة، عمل رئيس جامعة ديالى، مشيرا الى ان هناك تأثيرا من شخصيات معروفة على رئيس جامعة ديالى مما ادى الى اربك الواقع العلمي والاداري.

وقال الزهيري في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "ادعو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات الرقابية للتدخل ومتابعة عمل رئيس جامعة ديالى الذي نحى منحى غير مهني مما أدى الى ارباك الواقع العلمي والإداري للجامعة بسبب تأثير شخصيات معروفة عليه تقوم بتوجيه العمل وفق رغباتها واهوائها".

وأضاف "باعتبارنا جهة رقابية نعمل على خدمة وتطوير الجانب العلمي خصوصا في محافظة ديالى التي عانت التأخير بسبب الإرهاب الغاشم وكونها عراقا مصغرا، ندعو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات الرقابية لاتخاذ خطوات جادة ومعالجة حالة تفاقم الوضع في جامعة ديالى الصرح العلمي المهم الذي سينعكس سلبا على الدوام والواقع العلمي".

وبين النائب ان "جميع التعاملات بسبب سوء إدارة العمل وضعف وخطء القرارات المتخذة وعدم الخبرة التي تسبب الانتكاسات والمشاكل"، مؤكدا ان "وظيفة رئيس الجامعة تعتبر من اهم وظائف التعليم العالي".

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