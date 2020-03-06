السليمانية توجه العائدين من ايران لمستشفى محدد لتشخيص كورونا

2020/03/06 | 10:51 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة طالبت صحة السليمانية، العائدين من ايران الى مراجعة مستشفى محدد، لاجراء فحص خاص بشأن فيروس كورونا.وبحسب بيان لمدير الصحة فانها حددت مستشفى "علي ناجي" للعائدين من ايران خلال تاريخ 15 والى 22 من شهر شباط الماضي، لغرض اجراء فحوصات فيروس كورونا.وكانت مديرية صحة السليمانية فكت الحجر عن أشخاص يشتبه إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، فيما كشفت عن وضع المصابين بالمرض.وقال مدير صحة السليمانية ياد نقشبندي لشفق نيوز، إن الصحة فكت الحجر عن مشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا كانوا قادمين من إيران وجرى حجزهم في قرية سناريا السياحية بالسليمانية.وأضاف نقشبندي أن المشتبه بهم أكملوا 14 يوماً في الحجر قبل إخراجهم بعد التأكد من عدم حملهم الفيروس.وبشأن المصابين بالفيروس، قال نقشبندي إن الإصابات المسجلة في المحافظة عددها 8 توفي منهم واحد، الأربعاء، بينما وضع البقية الصحي مستقر ويتلقون الرعاية الطبية.وسجل العراق 3 وفيات جراء إصابات بفيروس كورونا، اثنتان في بغداد وواحدة في السليمانية، من مجموع الإصابات المسجلة وعددها 38.وتتوزع الإصابات على النحو الآتي: 14 بغداد، 8 السليمانية، 5 كركوك، 4 النجف، 2 واسط، 2 ديالى، 1 ميسان، 1 كربلاء، 1 بابل.

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