انفراجة في أزمة رونالدينيو بعد استخدامه جواز سفر مزيف

2020/03/06 | 10:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول في التحقيقات مع النجم البرازيلي رونالدينيو، لاعب برشلونة السابق، إن السلطات في باراجواي لن توجه تهمة له بسبب “حمل جواز سفر مزيف” بعدما اعترف بالذنب ووافق على عقوبة بديلة.وأوضح المسؤولون أن رونالدينيو وشقيقه دخلا باراجوي، يوم الأربعاء بوثائق مزيفة، وبعدما أوقفتهما قوات إنفاذ القانون أمس الخميس قضيا وقتا طويلا في مساعدة الشرطة […]

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