2020/03/06 | 10:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد بين النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، اليوم الجمعة، ان الكتل الشيعية تواصل الحوار من اجل الاتفاق على شخصية مضمونة التصويت داخل البرلمان لتكون بديلة لمحمد توفيق علاوي، لافتا الى ان التوافق سيحصل من جميع الأطراف قبل تقديم المرشح لرئاسة الجمهورية.وقال الفتلاوي، ان “لكتل الشيعية مازالت تجري حوارات فيما بينها ويجري […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن الفتح: الكتل الشيعية ستتفق على شخصية مضمونة التصويت داخل البرلمان) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن الفتح: الكتل الشيعية ستتفق على شخصية مضمونة التصويت داخل البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).