تحذيرات من مؤامرة أميركية ضد العراق في مجلس الامن

2020/03/06 | 10:59 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

حذر المحلل السياسي سعد الكعبي، الجمعة، من مؤامرة أميركية تحاك ضد العراق داخل أروقة مجلس الامن، لافتا ...

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