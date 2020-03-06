“أبو علاء” شيخ المتظاهرين في التحرير يكشف عن موهبة جديدة (صور)

2020/03/06 | 11:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صور “أبو علاء” الملقب بشيخ المتظاهرين يُظهر موهبة فنية في الرسم.أبو علاء 66 عاماً، شارك في التظاهرات منذ بدايتها ويعد من الوجوه المعروفة فيها.

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