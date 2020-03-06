الرياض تهاجم ايران : ادخلت سعوديين وسط تفشي كورونا

2020/03/06 | 11:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /قال بيان حكومي، الخميس، إن السعودية نددت بإيران لسماحها بدخول مواطنين سعوديين وسط تفشي فيروس كورونا، ودعتها للإفصاح عن هويات السعوديين الذين زاروها بشكل مخالف منذ أول فبراير/ شباط.وحث البيان المواطنين السعوديين الذين زاروا إيران وعادوا خلال الأسابيع الماضية الإفصاح عن ذلك فورا.وقال إنه سيتم استثناء المسافرين من تطبيق أحكام نظام وثائق […]

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