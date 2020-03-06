2020/03/06 | 11:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنت أمانة بغداد، اليوم الجمعة، عن وقف تجريف مئات الدونمات الزراعية لتحويلها الى أراض سكنية جنوبي العاصمة.وذكرت الامانة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “بلدية الدورة منعت اشخاصاً حاولوا تجريف ارضين زراعيتين تقدر قيمتهما بمليارات الدنانير، الأولى ضمن منطقة المهدية تقدر مساحتها بـ30 دونمًا والأخرى في منطقة كرارة وتقدر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انقاذ اراض زراعية قيمتها مليارات الدنانير من التجريف في الدورة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انقاذ اراض زراعية قيمتها مليارات الدنانير من التجريف في الدورة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).