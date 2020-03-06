مطاعم الصين تتخذ إجراءات غريبة لمحاربة “كورونا”

2020/03/06 | 11:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حظرت المطاعم في الصين على زبائنها تناول الطعام بجانب بعضهم البعض لمنع انتشار فيروس كورونا.وأطلقت المطاعم في جميع أنحاء الصين سياسة “شخص واحد لكل طاولة” لمنع انتشار الفيروس التاجي بعد أن بدأ المواطنون في مغادرة منازلهم والعودة إلى العمل.وشوهد متجر للمعكرونة وهو يستغل مقاعد الطاولات لمنع الزبائن من الجلوس بجانب بعضهم البعض في […]

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