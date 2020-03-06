كردستان العراق : من مات بكورونا شهيد

2020/03/06 | 11:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /لا يغيب الشرع والإفتاء عن مجريات الحياة لدى المسلمين، باعتبار الدين هو المرشد الأساسي للأمة في عموم مقتضياتها حتى المستجدة منها والدارج في أعراف الناس، وتظهر أهمية المسائل الخلافية والفقهية على الأغلب في الأزمات وشدائد الأمور، ولربما ما يحدث اليوم من انتشار لفيروس كورونا أوجب تدخل علماء الدين بالنصح والتوجيه والإفتاء.شهيد […]

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