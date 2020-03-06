تراجع الاسهم اليابانية في تعاملات اليوم

2020/03/06 | 11:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت الأسهم اليابانية، اليوم الجمعة، إلى أدنى مستوياتها في ستة أشهر، متكبدة خسائر للأسبوع الرابع على التوالي، مع تصاعد المخاوف حيال الضرر الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا الآخذ بالانتشار السريع في الداخل والخارج.وهبط المؤشر نيكي القياسي 2.72% إلى 20749.75 نقطة في أدنى إقفال له منذ الرابع من أيلول 2019.وفقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.92% […]

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