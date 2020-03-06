حملة “وعي” تطلق عملية تعفير في الجامعات العراقية للحد من انتشار كورونا

2020/03/06 | 11:51 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت حملة “وعي” التابعة لهيئة الحشد الشعبي، امس الخميس، عن اطلاق عملية تعفير للجامعات والمعاهد العراقية للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدة أن العملية ستستمر في بغداد والمحافظات بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.وقالت الحملة في بيان، انها اطلقت عملية تعفير في الجامعات العراقية في بغداد والمحافظات للحد من انتشار فيروس كورونا بالتنسيق

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