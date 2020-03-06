محافظة ذي قار توجه بتخصيص مقاطعة سكنية لذوي المهن الصحية

2020/03/06 | 11:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه محافظ ذي قار وكالة، اباذر عمر العمر، اليوم الجمعة، مديرية بلدية الناصرية بضرورة تخصيص مقاطعة سكنية خاصة لذوي المهن الصحية بالمحافظة.وقال العمر، إنه” وجه مديرية بلدية الناصرية بتخصيص مقاطعة سكنية خاصة لذوي المهن الصحية والتمريضية ، استجابةً للطلب المقدّم من دائرة الصحة”.ودعا محافظ ذي قار بلدية الناصرية الى “التنسيق مع دائرة الصحة […]

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