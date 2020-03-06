ناشطون: الرحلات الجوية الى ايران مستمرة..(صورة )

2020/03/06 | 11:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد قال ناشطون على مواقع التواصل ان الجنس البشري في العراق مهدد بالإبادة الجماعية المتعمدة من قبل "عملاء ايران في بغداد" !! هذه نشرة الرحلات القادمة الى العراق لهذا اليوم وفيها رحلات قادمة من اكبر بؤر العالم المصابة بفايروس كورونا ، وهي مدينتي طهران ومشهد .

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